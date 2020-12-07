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Италия подробно рассказала, как будет спасать комбинат Ilva

07.12.20 11:59 , Металлоснабжение и сбыт
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Новое совместное предприятие между ArcelorMittal Italia и итальянским государственным инвестиционным агентством Invitalia вложит 2,1 млрд. евро в реконструкцию металлургического комбината Ilva в г. Таранто на юге Италии. Об этом заявил генеральный директор Invitalia Доменико Аркури.

По его словам, стороны готовят меморандум о взаимопонимании, подписание которого ожидается 11 декабря. В нем должно быть указано, что до 2020 г. стороны будут владеть комбинатов на равных, но затем правительство доведет свою долю до 60%.

План реконструкции Ilva предусматривает увеличение производства стали от менее 3 млн т в 2020 г. до 5 млн т в 2021 г. и 8 млн т в год в более отдаленной перспективе. По словам Д.Аркури, сокращения рабочих мест не будет, но, как минимум, до конца 2021 г. сотрудников будут отправлять в неоплачиваемые отпуска. Полная занятость персонала будет восстановлена только к 2025 г.

На комбинате планируется строительство двух электродуговых печей и завода прямого восстановления железа с целью уменьшения выбросов углекислого газа. Однако одновременно будет проведена и модернизация доменной печи № 5, так что завод полностью не откажется от использования своих традиционных технологий.

О распределении долей в финансировании этих проектов пока не сообщается, но до 2022 г. правительство Италии инвестирует в Ilva порядка 800 млн евро.

МинПром

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