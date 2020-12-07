Новые локдауны обваливают цены на нефть

Цены на нефть падают в понедельник, 7 декабря, поскольку продолжающийся рост числа случаев коронавируса во всем мире вызвал серию новых локдаунов. Новости о разработках вакцин против COVID-19 ограничили снижение цен. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 1,16%, до 48,68 долл. за баррель к 10.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе подешевела на 1,41%, до 45,61 долл. На прошлой неделе оба контракта выросли пятую неделю подряд.
В Лос-Анджелесе был зафиксирован рекордно высокий уровень заражения коронавирусом. Ограничения в Калифорнии требуют закрытия баров, парикмахерских, маникюрных салонов и тату-салонов. Южно-германский регион Бавария объявил в воскресенье, что введет более жесткую изоляцию со среды до 5 января, в то время как власти Южной Кореи ужесточили правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающих районов, которые продлятся как минимум до конца месяца.
Также оказывает давление на цены то, что американские энергетические компании на прошлой неделе в 11-й раз за 12 недель увеличили число буровых установок для добычи нефти и природного газа.
Тем временем власти Ирана решили подготовить установки для добычи и продажи сырой нефти на полную мощность в течение трех месяцев.
"Давление на цены на нефть усугубляется потенциальным увеличением добычи Ираном через три месяца. Иран надеется, что США ослабят ограничения, если они вернутся к ядерной сделке 2015 года", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.
Тем не менее быстрое восстановление спроса в Китае и разработки вакцин против COVID-19 ограничили снижение цен.
Экспорт Китая в ноябре рос самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года, чему способствовал высокий мировой спрос и восстановление производства во второй по величине экономике мира, опережающем темпы роста его основных торговых партнеров.