Китаю нужно все больше глинозема В 2020 г. дефицит глинозема на китайском рынке составит 361 тыс. т. С таким прогнозом выступила на конференции China Nonferrous Metals Industry Chain Лойс Лю, старший аналитик китайского издания Shanghai Metals Market (SMM).



По ее словам, за первые десять месяцев 2020 г. производство глинозема в Китае составило 55,74 млн т, на 3,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом импорт увеличился в три раза до 3,15 млн т.



Лойс Лю прогнозирует, что в 2020 г. в целом в стране будет получено 67,54 млн. т глинозема, а отставание от прошлогодних показателей сократится до 1,7%. Импорт достигнет 3,93 млн. т.



По состоянию на начало декабря мощности по выпуску глинозема в Китае оценивались в 88,4 млн т в год. Но из них реально загружены были только 68,65 млн т. Многие китайские глиноземные заводы отличаются очень высокими затратами, поэтому их конкурентоспособность низкая.



В 2021 г. в Китае ожидается ввод в строй до 4 млн т в год новых глиноземных мощностей, но и за пределами страны прирост будет весьма значительным. По подсчетам SMM, прибавка составит 3,35 млн. т в год, из которых 1,5 млн. т придется на Индию и 1 млн. т на Индонезию. Поэтому цены на глинозем на мировом рынке останутся на низком уровне.



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