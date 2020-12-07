Украина может вместе с Турцией производить ракеты Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Об этом пишет Радио Свобода.



По его словам, Украина работает по международному проекту "Антарес" - "это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей".



"Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, по возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем", - сказал Уруский.



Он отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.



МинПром



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