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Украина может вместе с Турцией производить ракеты

07.12.20 10:54
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Украина обсуждает с Турцией возможность совместно создавать ракетоносители, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Об этом пишет Радио Свобода.

По его словам, Украина работает по международному проекту "Антарес" - "это фактически поставки первых ступеней для американских ракет-носителей".

"Это небольшие заказы пока. Но мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой, по возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третьих стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не можем", - сказал Уруский.

Он отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая.

МинПром

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