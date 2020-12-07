Российские трубники лоббируют трехкратное повышение пошлины на металлолом Фонд развития трубной промышленности — лобби российских трубных компаний — предложил повысить вывозную пошлину на лом черных металлов с 5% до 15%, чтобы перенаправить экспортные объемы на внутренний рынок. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) попросил Минэкономики рассмотреть на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию предложение на год увеличить вывозную пошлину на лом черных металлов с 5% до 15%, но не менее €45 за тонну, начиная с 1 января 2021 года. Об этом говорится в письме фонда от 3 декабря в адрес министра Максима Решетникова. В Минэкономики подтвердили получение письма и добавили, что инициатива будет рассмотрена на заседании подкомиссии 7 декабря. В фонде отказались от комментариев. В Минпромторге сообщили, что готовы рассмотреть "различные варианты обеспечения российских металлургов стратегическим дефицитным сырьем".



В письме ФРТП говорится, что в 2010–2016 годах металлурги вложили $2,5 млрд в рост электросталеплавильных мощностей в России на треть, до 36,7 млн тонн в год. Однако их загрузка остается низкой — 58–65%. Лобби крупных трубных компаний объясняет это высокими ценами на лом, что не позволяет работать рентабельно. В России, пишет фонд, объем ломозаготовки почти не меняется, составляя 25–27 млн тонн в год, а в 2019 и 2020 годах снижался. Дефицит лома усилился из-за пандемии, пишет ФРТП: с января средняя цена лома без учета доставки на заводы выросла на 35%, до 19,5 тыс. руб. за тонну.



Если ситуацию не изменить, производители откажутся от заказов на изготовление 2–3 млн тонн металлопродукции в 2021 году, пишет фонд.



При этом экспорт лома из России в страны, не входящие в ЕАЭС, вырос с 3,3 млн тонн в 2019 году до 3,7 млн тонн в 2020-м. По мнению фонда, действующая вывозная пошлина в 5% не оказывает защитного влияния, но ее рост до 15% позволит перенаправить половину экспорта лома на внутренний рынок. Одновременно ФРТП предложил установить квоту для беспошлинного экспорта лома из удаленных регионов: Калининграда, Камчатки, Сахалина, севера Красноярского края.



МинПром



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