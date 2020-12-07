Nippon Steel планирует расширяться в Индии и США Nippon Steel Corp., ведущая металлургическая компания Японии и сталепроизводитель №3 в мире, собирается в среднесрочной перспективе нарастить производственные мощности на зарубежных рынках (таких, как Индия и США) и сократить их в своей стране, чтобы привести в соответствие с ожидаемым спросом, сообщает Reuters.



Так, в прошлом году Nippon Steel совместно с ArcelorMittal приобрели индийскую обанкротившуюся компанию Essar Steel, чья производительность составляет 9,6 млн. тонн стали в год. В будущем мощности планируется увеличить до 12-15 млн. тонн в год. Также в планах - расширение производства окатышей на восточном побережье.



Кроме того, в Nippon Steel рассматривают возможность строительства новой электропечи на ещё одном СП с ArcelorMittal в США. Проектная мощность печи - 1,5 млн. тонн в год.



На территории Японии на фоне падающего спроса на внутреннем рынке и конкуренции со стороны Китая компания была вынуждена сократить производственные мощности на 10%.



МинПром



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