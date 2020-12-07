Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине резко снизилось количество заболевших коронавирусом

07.12.20 08:55
печать
размер текста:

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 641 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 123 человека, умерли 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 декабря 2020. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 037 человек; летальных случаев — 145; выздоровело — 5 123 человека", — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Накануне, 6 декабря в Украине было зафиксировано 11 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19; днем ранее, 5 декабря было зафиксировано 13 825 случаев болезни; 4 декабря сообщалось о 15 131 новых случаев коронавируса, 3 декабря было зафиксировано 14 496 заболевших.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:29
Российские трубники лоббируют трехкратное повышение пошлины на металлолом
10:06
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
09:41
Минобороны купит три самолета Ан-178
09:23
Nippon Steel планирует расширяться в Индии и США
08:27
В Украине стабильно дорожает дизтопливо
08:02
Закон О внутреннем водном транспорте нуждается в доработке – Магера
04.12.20
17:53
ФРТУ назвала ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов диверсией против промышленности
17:32
Разбирательство между ПриватБанком и Суркисами опять отложили
17:15
За 10 месяцев добыча угля госшахтами упала на 23,5%
16:50
В Германии построят первый в мире водородный хаб
16:34
Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты
16:14
За 11 месяцев ДМК нарастил выпуск проката
15:50
В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
15:14
Украина нарастила транспортировку газа из Европы
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:45
Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!