В Украине стабильно дорожает дизтопливо С начала месяца дизельное топливо в Украине подорожало в крупнооптовом сегменте на 780 грн/т, а автомобильные партии – на 0,75 грн/л. Об этом изданию enkorr сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.



Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября и по 4 декабря котировки выросли на $90/т (29%), притом как на Северо-Западе Европы, так и в Средиземноморье.



Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.



По состоянию на 4 декабря средняя стоимость вагонных партий составила 22 100 грн/т, показав рост с начала недели на 780 грн/т (3,7%).



На Коростене в этот день предлагался только «трубный» ресурс от «Параллели» по 22 300 грн/т. Белорусское топливо было замечено только в понедельник, 30 ноября, по 21 200 грн/т у ОККО. В остальные дни активности не наблюдалось, но тем не менее цена выросла за неделю на 800 грн/т.



Добавив 950 грн, в Киеве «Анвитрейд» вышел с ценником 22 200 грн/т. В качестве альтернативы выступала цена в Новограде-Волынском – на 100 грн ниже. Правда, рост за неделю здесь составил 1 050 грн/т. Так что альтернативы на самом деле не было. На «трубном» направлении также разрешилась проблема с нехваткой вагонов на терминале в Гомеле, где было начались перебои вместе с резким ростом котировок.



Несмотря на постепенное снижение температуры, в «Пивденном» у «Анвитрейда» цена на «лето» снова выросла на 350-400 грн/т (21 900-22 100 грн/т).



Два ценовых полюса по-прежнему уживаются в небольшом порту Николаева. Разница между минимальной ценой от «Фидеи» и максимальной от «Алпен Трейд» 1 100 грн/т – 21 800 грн/т и 22 900 грн/т. При этом за неделю «дочка» Coral «прикрутила» 950 грн/т, тогда как «дочка» «Трейд Коммодити» нашла внутренние резервы поднять всего на 500 грн/т. Так что этот раунд вновь за «Фидеей».



В Кременчуге 4 декабря было 22 200 грн/т (+800 грн/т за неделю). Сформировавшаяся околозаводская четверка в составе «Альянс Энерго Трейд», Sun Oil, «УНТК» и «Альянс Ойл Украина» предлагала то же самое по 22 200-22 600 грн/т.



Мелкооптовые цены в среднем достигли 18,99 грн/л. Бежали вверх быстро, меняя ценники иногда по несколько раз на день. Особо осторожные решили уйти на перекур.



В Новограде-Волынском автоналив вырос на 80 коп./л, «Анвитрейд» предлагал топливо по цене 18,75 грн/л.



С нефтебаз в Коростене тоже стало дороже на 80 коп./л. «Фактор» в пятницу торговал по 18,60 грн/л.



Минимально выросла цена на кременчугский продукт. Так, дизельное топливо завода «Укртатнафта» выросло за неделю на 67 коп./л — до 18,65 грн/л, при этом данный ресурс предлагался другими трейдерами в диапазоне от 18,50 до 19,00 грн/л.



Наименьшее подорожание за неделю наблюдалось на Юге. Так, в «Пивденном» с минимальной ценой выходил «Анвитрейд», на фоне остальных добавивший за неделю всего 5 коп., – 18,50 грн/л. А вот «Укртатнафта» в Одессе выросла на 67 коп./л — до 18,90 грн/л.



Но минимум был все в том же Николаеве. Правильно, от «Фидеи» – 18,23 грн/л (+43 коп./л). Остальные пробовали торговать по 18,80-19,00 грн/л без видимого ажиотажа.

Декабрь начался бодро. Рынок надеется хорошо отработать до праздников, потому что на январь хороших ожиданий нет. Помимо «сонного» месяца, правительство планирует объявить локдаун.



МинПром



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