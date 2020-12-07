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Закон О внутреннем водном транспорте нуждается в доработке – Магера

07.12.20 08:02
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Далеко не все нормы принятого законопроекта №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте" оказались дружественными для украинских речников. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Новеллы законопроекта добавили к существующим проблемам новые, - подчеркнул нардеп. – В частности, принятый Закон разрешает свободный допуск иностранных (оффшорных) судов к внутренним перевозкам. Подобная норма запрещена в Европейском союзе, США и ряде других стран. Авторы документа и те из народных депутатов, кто проголосовал за принятие №1182-1-д, почему-то не приняли во внимание позицию Министерства обороны, которое выступило против указанной нормы".

С.Магера также обратил внимание на то, что закон не раскрывает вопрос о тарифообразовании. Согласно документу, установление тарифов и вопросы компенсации передаются на местный уровень. Вместе с тем действующее законодательство требует, чтобы тарифы устанавливал центральный орган исполнительной власти, а компенсация осуществлялась из государственного бюджета в виде дотаций, отметил он.

"Весьма спорным является положение ч.3 ст.10 Закона, которым предусматривается, что источниками компенсации инвестиций в стратегические объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта может быть канальный сбор и другие источники, не запрещенные законодательством. Однако текст Закона не устанавливает правовой механизм реализации данной нормы", - подчеркнул народный депутат.

"Очевидно, что подобные неточности и нестыковки принятого документа могут обернуться убытками для внутренних (украинских) операторов речных перевозок. Поэтому текст Закона "О внутреннем водном транспорте" нуждается в серьезной доработке с учетом замечаний украинского бизнеса", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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