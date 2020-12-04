За 10 месяцев прямые иностранные инвестиции в Украину упали в 20 раз За 10 месяцев 2020 года чистые прямые иностранные инвестиции в Украину составили 221 млн долл, показав падение в 20 раз по сравнению с 4,5 млрд долл. инвестиций за аналогичный период 2019 года.



Об этом заявил президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолий Кинах во время расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций и правления УСПП. "На фоне того, что внутренние капиталовложения упали на 36%, это ресурсы для развития, поэтому вопрос инвестклимата очень важен", — сказал А.Кинах.



По данным Минэкономразвития, в первом полугодии сокращение капитальных инвестиций уменьшилось на 34,9%, за три квартала негативная динамика не изменилась: в целом, сейчас объем капинвестиций составляет 268 млрд грн и это на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



Объем новых выданных кредитов нефинансовым корпорациям сократился на 6,9% в сравнении с прошлым годом. Согласно информации Минфина, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки (19 учреждений) выдали 5813 ссуд на общую сумму в 13,485 млрд грн. При этом, более 70% этих средств — 9,519 млрд грн — пошли на погашение старых кредитов. Пятую часть — 2,602 млрд грн — направили на капинвестиции, и только 10%, или 1,337 млрд были использованы в качестве антикризисных кредитов под 3%.



Сокращается и машиностроение — отчасти потому, что импорт проник в сектор государственных публичных закупок, из-за чего объемы промпроизводства падают. На сегодня доля импорта продукции машиностроения составляет около 47%. Поэтому важна локализация.



"Список публичных закупок импортной техники и оборудования, вопреки наличию производства таких товаров в Украине, со временем только возрастает: корейские электропоезды, французские вертолеты, патрульные камеры, городской электро- и автотранспорт. В условиях банкротства КРАЗа, приостановки строительства кораблей типа "корвет" в правительстве говорят о закупке автотехники в Чехии, а корветов в Турции", — говорится в общем обращении предпринимателей, копия которого находится в распоряжении Delo.ua.



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