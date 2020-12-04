Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

За 10 месяцев прямые иностранные инвестиции в Украину упали в 20 раз

04.12.20 18:03 , Дело
печать
размер текста:

За 10 месяцев 2020 года чистые прямые иностранные инвестиции в Украину составили 221 млн долл, показав падение в 20 раз по сравнению с 4,5 млрд долл. инвестиций за аналогичный период 2019 года.

Об этом заявил президент Украинского союза предпринимателей и промышленников Анатолий Кинах во время расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций и правления УСПП. "На фоне того, что внутренние капиталовложения упали на 36%, это ресурсы для развития, поэтому вопрос инвестклимата очень важен", — сказал А.Кинах.

По данным Минэкономразвития, в первом полугодии сокращение капитальных инвестиций уменьшилось на 34,9%, за три квартала негативная динамика не изменилась: в целом, сейчас объем капинвестиций составляет 268 млрд грн и это на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объем новых выданных кредитов нефинансовым корпорациям сократился на 6,9% в сравнении с прошлым годом. Согласно информации Минфина, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки (19 учреждений) выдали 5813 ссуд на общую сумму в 13,485 млрд грн. При этом, более 70% этих средств — 9,519 млрд грн — пошли на погашение старых кредитов. Пятую часть — 2,602 млрд грн — направили на капинвестиции, и только 10%, или 1,337 млрд были использованы в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Сокращается и машиностроение — отчасти потому, что импорт проник в сектор государственных публичных закупок, из-за чего объемы промпроизводства падают. На сегодня доля импорта продукции машиностроения составляет около 47%. Поэтому важна локализация.

"Список публичных закупок импортной техники и оборудования, вопреки наличию производства таких товаров в Украине, со временем только возрастает: корейские электропоезды, французские вертолеты, патрульные камеры, городской электро- и автотранспорт. В условиях банкротства КРАЗа, приостановки строительства кораблей типа "корвет" в правительстве говорят о закупке автотехники в Чехии, а корветов в Турции", — говорится в общем обращении предпринимателей, копия которого находится в распоряжении Delo.ua.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
ФРТУ назвала ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов диверсией против промышленности
17:32
Разбирательство между ПриватБанком и Суркисами опять отложили
17:15
За 10 месяцев добыча угля госшахтами упала на 23,5%
16:50
В Германии построят первый в мире водородный хаб
16:34
Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты
16:14
За 11 месяцев ДМК нарастил выпуск проката
15:50
В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
15:14
Украина нарастила транспортировку газа из Европы
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:45
Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!