Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Разбирательство между ПриватБанком и Суркисами опять отложили

04.12.20 17:32 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Печерский районный суд города Киева снял с рассмотрения назначенное на 4 декабря дело по иску семьи Суркисов об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, рассмотрение дела отложено в связи с пребыванием на больничном судьи Печерского райсуда Олеси Батрин, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

В то же время суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и истцы могут обратиться к Верховному Суду с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.

После этого 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Напомним, тот же Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил офшорным компаниям братьев Суркисов взыскать с ПриватБанка 350 млн долл. (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Сейчас это решение приостановлено Верховным Судом до окончания кассационного производства по делу.

В ходе рассмотрения дела в Печерском суде министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции, а государственный ПриватБанк заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве С.Вовка.

ПриватБанк 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева С.Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Для Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:03
За 10 месяцев прямые иностранные инвестиции в Украину упали в 20 раз
17:53
ФРТУ назвала ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов диверсией против промышленности
17:15
За 10 месяцев добыча угля госшахтами упала на 23,5%
16:50
В Германии построят первый в мире водородный хаб
16:34
Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты
16:14
За 11 месяцев ДМК нарастил выпуск проката
15:50
В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
15:14
Украина нарастила транспортировку газа из Европы
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:45
Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!