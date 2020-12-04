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За 10 месяцев добыча угля госшахтами упала на 23,5%

04.12.20 17:15 , Бизнес Цензор
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Угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2020 года сократили добычу рядового угля на 7,7% (на 1,97 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 23,61 млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

По информации ведомства, в том числе угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, за десять месяцев текущего года сократили добычу на 23,5% (на 712,4 тыс. тонн) – до 2,32 млн тонн.

В разрезе регионов, шахты Донецкой области за десять месяцев обеспечили добычу 8,94 млн тонн угля (-1,3% к январю-октябрю 2019 года), Луганской – 175,1 тыс. тонн (-40,7%), Днепропетровской – 13,4 млн тонн (-10,9%), Львовской – 1,63 млн тонн (-6,2%), Волынской – 30,9 тыс. тонн (-50,3%).

В октябре 2020 года добыча рядового угля снизилась на 5,1% (на 139,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 2,58 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила добычу рядового угля на 6,2% (на 2,06 млн тонн) по сравнению 2018 годом – до 31 млн 224,4 тыс. тонн, в том числе добыча коксующегося угля увеличилась на 8,8% (на 513,9 тыс. тонн) – до 6,32 млн тонн, тогда как энергетического – снизилась на 9,4% (на 2,58 млн тонн) – до 24,9 млн тонн.

МинПром

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