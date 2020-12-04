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В Германии построят первый в мире водородный хаб

04.12.20 16:50 , Металлургпром
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Энергетическая компания STEAG из Эссена, производитель стали из Дуйсбурга ThyssenKrupp Steel и поставщик водорода из Дортмунда Uhde Chlorine Engineers работают над совместным технико-экономическим обоснованием первого в мире водородного хаба.

Предметом обсуждения является строительство установки для электролиза воды на предприятии STEAG в Дуйсбург-Валсум компанией Uhde Chlorine Engineers, структурирование энергоснабжения и эксплуатации электролиза компанией STEAG, а также снабжение сталелитейного завода ThyssenKrupp в соседнем районе Дуйсбурга Брукхаузен зеленым водородом и кислородом.

Все три стороны планируют участвовать в качестве инвесторов и будут нацелены на частное и государственное финансирование.

Недавно принятые водородные стратегии земли Северный Рейн-Вестфалия, а также федерального правительства и Европейского Союза подчеркивают важность водорода для климатически нейтрального общества.

Благодаря своей климатической стратегии ThyssenKrupp Steel в ближайшие годы создаст постоянно растущий и надежный спрос на экологически чистый водород. Первоначально компания заменит часть углерода, используемого в существующих доменных печах, а затем будет использовать водородное топливо в новых установках прямого восстановления.

Металлургическая компания ожидает, что в ближайшие годы для модернизации доменной печи потребуется около 20 000 тонн "зеленого" водорода в год. Этот спрос вырастет примерно до 720 000 тонн в год к 2050 году в связи с постепенной перестройкой производственного парка. При выходной мощности до 500 мегаватт (МВт) запланированного электролиза на площадке STEAG уже может обеспечить около 75 000 тонн "зеленого" водорода в год - этого достаточно для первого завода по производству стали прямого восстановления.

МинПром

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