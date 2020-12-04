Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты

04.12.20 16:34 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Кабинет министров утвердил порядок определения компенсации за выполнение НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населения и поставщиков тепла.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1194 от 3 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Госаудитслужбе, Минэнерго и НКРЭКУ до 1 июля 2021 года поручено провести проверку расчета компенсации "Нафтогазу" за выполнение ПСО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

Они предусматривают выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ.

После получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в том числе по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

Из этих средств 1,4 млрд грн направят на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью обеспечения к концу текущего года выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн предложено выделить Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:50
В Германии построят первый в мире водородный хаб
16:14
За 11 месяцев ДМК нарастил выпуск проката
15:50
В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
15:14
Украина нарастила транспортировку газа из Европы
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:45
Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:30
Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:35
Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!