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Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов

04.12.20 14:54
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Допуск частных локомотивов на магистраль – смелый рыночный ход со стороны "Укрзализныци". Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Однако, из-за того, что предлагаемые для пилотного проекта участки железной дороги слишком короткие, невозможно составить более-менее реалистичную экономику проекта. Только когда частный перевозчик будет ехать весь маршрут – от станции погрузки до станции выгрузки, данный проект может иметь успех у бизнеса. До конца эксперимента остался год. Еще один год пропал в пустую по причине бюрократических проволочек. Чтобы бизнес не утратил интерес к проекту, его нужно продлить как минимум до 2023 года", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что по оценкам экспертов, при использовании тяги частных локомотивов удорожание перевозок будет тем меньше, чем длиннее маршрут. По предварительным расчетам, в среднем удорожание составит примерно 8-10%. При этом в расчет не брались затраты на топливо, обслуживание и зарплату локомотивных бригад. В отдельных случаях, когда формирование маршрутного поезда и возврат порожних вагонов по каким-либо причинам осуществляется несколькими вывозными рейсами, увеличение стоимости перевозки может составить до 18%. Эксперты считают, что удорожание теоретически можно свести почти к нулю, если использовать частную тягу на всем маршруте перевозки. Однако, это запрещено по условиям пилотного проекта.

Как известно, "Укрзализныця" согласовала с КМУ и частным оператором "Украинской локомотивостроительной компаний" договор допуска частных локомотивов на общие пути.

Каждой частной компании, которая зайдет в пилот, потребуется взять в аренду или приобрести локомотивы, обучить локомотивные бригады, а также потратить сотни потратить много человеко-часов на огромное количество бумажной работы в виде всяческих согласований.

МинПром

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