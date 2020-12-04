Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина нарастила транспортировку газа из Европы

04.12.20 15:14 , Укринформ
печать
размер текста:

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) за январь-ноябрь 2020 года протранспортировало 15,6 млрд кубометров газа с Европы в Украину, что на 11% (1,6 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

За 11 месяцев 2020 года объемы транспортировки газа с Европы в Украину составили 15,6 млрд куб. м. Это на 11% (1,6 млрд куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года и на 34% превышает среднюю отметку (11,7 млрд куб. м) соответствующих периодов в 2016-2019 годах.

Всего за январь-ноябрь импорт из Словакии достиг почти 10,2 млрд кубометров (+ 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,9 млрд кубометров (+ 10%), из Польши - почти 1,6 млрд кубометров (+ 12%).

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 45% или 7,1 млрд кубометров: из Словакии - 3,1 млрд кубометров, из Венгрии - 2,9 млрд кубометров, из Польши - 1, 1 млрд кубометров.

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,1 млрд кубометров импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд кубометров) поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад" и 40% (4,0 млрд кубометров) в режиме "граница - таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС.

"В октябре-ноябре фиксируем значительное сокращение объемов транспортировки газа с Европы в Украину и одновременно увеличение реэкспорта с украинских ПХГ в Европу. Такая ситуация вполне ожидаемая и характерная для этого периода. Ведь начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки. Такая тенденция сохранится до апреля", - объяснил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

Всего за январь-ноябрь транспортировку газа с ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались свыше полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Как сообщалось, с ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. Украина не имеет контрактов на поставку газа из Российской Федерации.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:45
Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:30
Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:35
Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2
11:19
Китай ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок
11:11
10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги
10:51
Сегодня суд рассмотрит иск Суркисов к ПриватБанку на 1 млрд грн
10:29
ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!