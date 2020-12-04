Украина нарастила транспортировку газа из Европы ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) за январь-ноябрь 2020 года протранспортировало 15,6 млрд кубометров газа с Европы в Украину, что на 11% (1,6 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.



За 11 месяцев 2020 года объемы транспортировки газа с Европы в Украину составили 15,6 млрд куб. м. Это на 11% (1,6 млрд куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года и на 34% превышает среднюю отметку (11,7 млрд куб. м) соответствующих периодов в 2016-2019 годах.



Всего за январь-ноябрь импорт из Словакии достиг почти 10,2 млрд кубометров (+ 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,9 млрд кубометров (+ 10%), из Польши - почти 1,6 млрд кубометров (+ 12%).



В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 45% или 7,1 млрд кубометров: из Словакии - 3,1 млрд кубометров, из Венгрии - 2,9 млрд кубометров, из Польши - 1, 1 млрд кубометров.



С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,1 млрд кубометров импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд кубометров) поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад" и 40% (4,0 млрд кубометров) в режиме "граница - таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС.



"В октябре-ноябре фиксируем значительное сокращение объемов транспортировки газа с Европы в Украину и одновременно увеличение реэкспорта с украинских ПХГ в Европу. Такая ситуация вполне ожидаемая и характерная для этого периода. Ведь начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки. Такая тенденция сохранится до апреля", - объяснил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.



Всего за январь-ноябрь транспортировку газа с ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались свыше полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.



Как сообщалось, с ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. Украина не имеет контрактов на поставку газа из Российской Федерации.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



