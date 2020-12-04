Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Германия надеется на диалог с Байденом по Северному потоку-2

04.12.20 14:45 , РБК Украина
печать
размер текста:

Германия рассчитывает на диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена по "Северному потоку-2". Отношения между странами в целом должны улучшиться. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel.

Как отметил Маас, при президенте Дональде Трампе немецко-американские отношения были разрушены и сейчас Германия рассчитывает на улучшение.

озвращение США на международную арену многое изменит, потому что вместе мы выступаем за совместный подход. Европа и США должны снова более тесно сотрудничать в стратегическом плане", - сказал он.

Х.Маас подчеркнул, что в Германии считают экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными.

При этом он заявил, что у него нет иллюзий по данному вопросу в отношении позиции Конгресса, поскольку между республиканцами и демократами нет различия во мнениях.

Однако министр рассчитывает, тон дискуссий по "Северному потоку-2" новой администрации Белого дома "будет способствовать тому, что удастся достигнуть прогресса по этому вопросу".

Напомним, проект оборонного бюджета США на 2021 год включает расширение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Его согласовали обе палаты Конгресса.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:34
Минздрав хочет ввести жесткий карантин с начала января 2021 года на 3 недели
15:14
Украина нарастила транспортировку газа из Европы
14:54
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
14:32
Розничные сети АЗС продолжают поднимать цены на бензины и дизтопливо
14:14
Россия хочет стать лидером на рынке редких и редкоземельных металлов
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:30
Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:35
Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2
11:19
Китай ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок
11:11
10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги
10:51
Сегодня суд рассмотрит иск Суркисов к ПриватБанку на 1 млрд грн
10:29
ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!