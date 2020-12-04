Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией

Группа народных депутатов во главе с Дмитрием Наталухой и Дмитрием Кисилевским отправила запрос к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием предоставить информацию относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.
В частности народные депутаты требуют предоставить поточную редакцию проекта соглашения, тарифные предложения сторон на максимально детализированном уровне с указанием действующих пошлин, копии техзаданий на проведение переговоров и консультаций с Турцией относительно создания ЗСТ.
Кроме того нардепы требуют предоставить финснсово-экономическое обоснование, в частности прогнозные показатели влияния соглашения на макроэкономические показатели Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также информационно-аналитические материалы относительно нынешнего состояния переговорного процесса о создании ЗСТ, перечень должностных лиц ответственных за формирование переговорной позиции Украины и возможных рисках для национальной экономики в результате либерализации торговли в рамках ЗСТ.
Как сообщалось, вчера замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Д.Кисилевский заявил о том, что зона свободной торговли с Турцией на предлагаемых Анкарой условиях не обеспечит позитивный эффект для Украины.
Он сообщил, что Турция фактически требует от Украины исключить из режима свободной торговли продукцию с/х переработки, сохранить ограничение на доступ для промтоваров на турецкий рынок. Кроме того Анкара добивается сохранения экспортных субсидий, сокращения Украиной ввозных пошлины на с/х и промтовары из Турции, а также отмены со стороны Киева экспортных пошлин на сырье.
Д.Кисилевский обратил внимание на то, что сальдо в украинско-турецкой торговле уже стало отрицательным для нашей страны, поскольку в структуре украинского экспорта преобладают товары первичной обработки, тогда как турецкие компании поставляют в Украину, в основном, продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.