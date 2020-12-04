НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа на следующий год. Регулятор снизил тарифы 2-3 раза по сравнению с теми, которые подали облгазы в своих расчетах.



Например, АО "Херсонгаз" при действующем тарифе в размере 1,12 грн. / куб. м. подавал обоснование на повышение тарифа до 3,07 грн. / куб. м. Впрочем, в НКРЭКУ считают, что компании хватит и 1,8 грн. /куб. м, сообщает пресс-служба РГК.



"Не хуже аппетиты и в АО "Кировоградгаз", который находится под управлением НАК "Нафтогаз Украины". Газораспределительная компания газового монополиста подала обоснование на тариф в размере 3,15 грн./куб м. Это в три раза больше, чем действующий тариф на доставку - 1,04 грн. /куб. м. Рассчитанный Регулятором тариф АО "Кировоградгаз" возрастет до 1,75 грн./куб. м", - говорится в сообщении.



Так же НКРЭКУ срезала запросы операторов ГРМ, входящих в Региональную газовую компанию. Например, для АО "Львовгаз" и АО "Житомиргаз" уменьшили размер тарифа с 4,14 грн. / куб. м до 1,79 грн./ куб. м и 3,32 грн. / куб. м до 1,82 грн./куб. м соответственно.



Большая разница между обоснованиями облгазов и проектами, утвержденными НКРЭКУ, объясняется тем, что в расчетах были учтены убытки предыдущих периодов, отмечает РГК. Речь идет о долгах, которые возникли в газораспределительных компаний перед АО "Укртрансгаз" из-за убыточности тарифа и которые они должны оплатить.



"НКРЭКУ в своих расчетах основывается на том, чтобы покрыть обоснованные расходы газораспределительных компаний и компенсировать убытки компаний постепенно, а не за два года", - говорится в сообщении.



РГК отмечает, что предотвратить рост тарифов могли бы народные депутаты, если бы приняли законопроект №3800-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце июля 2020 года. Он предусматривает списание долгов, которые возникли из-за убыточности тарифов на распределение. "Пока же этот законопроект не принят и эти долги должны быть компенсированы через тариф на доставку газа", - сообщает РГК.



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