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Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина

04.12.20 13:13 , РБК Украина
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Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР. За соответствующий законопроект №4431 в целом проголосовали 304 нардепа.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они позволяют направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление: одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина; одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, Рада также внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Нардепы приняли за основу и в целом законопроект №4430.

Как сообщалось, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тыс. грн выплат: Рада в целом одобрила законопроект №4429.

Так, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.

МинПром

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