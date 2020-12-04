Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду Северный ГОК компании Метинвест реализует масштабный экологический проект по озеленению санитарно-защитной зоны на границе с Первомайским карьером. На эти цели комбинат направил свыше 2 млн гривен, сообщает Первый Криворожский.



Работы выполняют на территории 10 гектар совместно с научно-производственным предприятием "Еврокурс". Для озеленения выбрали устойчивые к засухе и лояльные к промышленным условиям деревья: акацию, ясен, шелковицу, сосну. В период с ноября 2020 года по апрель 2021 года здесь планируют высадить 20 тысяч зеленых насаждений, из расчета 2 тысячи саженцев на один гектар.



Для успешной реализации проекта учли благоприятный период высадки деревьев, с наиболее высокой влажностью почвы, срезали траву, подготовили борозды, которые будут собирать осадки и защищать саженцы от пересыхания и пожаров. Такой комплекс действий способствует высокой приживаемости растений и хорошему росту - до одного метра в год.



"С криворожскими предприятиями компании Метинвест мы сотрудничаем с 2013 года. Только в нынешнем году высадили 30 тысяч деревьев на отвалах хвостохранилища Ингулецкого ГОКа и в санитарно-защитной зоне Северного ГОКа. Также реализуем совместные проекты по высадке ржи на хвостохранилищах, озеленению промплощадок. Весной мы проведем контроль приживаемости саженцев, выполним подсадку кустарников и окультурим на этой территории самосев", - отметил директор НПП "Еврокурс" Александр Соколов.



Уже через 10 лет на пустыре вырастет зеленая "стена", которая будет поглощать из воздуха до двух тысяч килограммов углекислого газа в день, задерживать в год до 700 тонн пыли.



"Наша главная цель – производство продукции с минимальным воздействием на окружающую среду. Поэтому реализация экологических мероприятий на комбинате в приоритете. Мы в числе первых перешли на эко-инновации в горных работах. Также в карьерах применяем мощную водополивочную технику. В цехах перерабатывающего комплекса устанавливаем эффективные улавливатели пыли – электрофильтры, рукавные фильтры, скрубберы, циклоны. Современное оборудование позволяет снизить выбросы газов до европейских норм – 50 мг/м3. С целью снижения запыленности на хвостохранилище и в санитарно-защитных зонах предприятия используем зеленые технологии", - рассказал директор по охране труда, промбезопасности и экологии СевГОКа Орландо Торрес Мачадо.



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