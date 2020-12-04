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Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода

04.12.20 12:56 , Бизнес Цензор
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Итальянская энергетическая компания Enel и нефтегазовый концерн Eni установят два электролизера по 10 МВт каждый в 2022-2023 годах. Электролизеры будут расположены рядом с двумя нефтеперерабатывающими заводами Eni.

"Мы с Eni заинтересованы в изучении перспективного сектора экологически чистого водорода", – заявил генеральный директор Enel Франческо Стараче.

Он рассказал, что уже определено несколько мест, где будут проходить первые проекты. Вся система, которую построят компании, будет работать по замкнутому циклу. Электролизер, питаемый от возобновляемой энергии, и нефтеперерабатывающий завод будут находиться в одном месте. Это позволит избежать строительства сложной транспортной инфраструктуры для перемещения водорода.

В Enel сообщают, что в настоящее время компания работает над другими водородными проектами в Испании, Чили и США. Компания нацелена на установку 2 ГВт водородных мощностей (речь идет, вероятно, об электролизерах) к 2030 году, если ожидаемые экономические улучшения в отрасли экологически чистого водорода будут подтверждены.

Eni в настоящее время планирует другие, неуказанные водородные проекты в Великобритании и Италии. Генеральный директор Клаудио Дескальци сообщил, что также рассматриваются решения с синим водородом, который производится из природного газа с улавливанием и хранением углерода.

"Наша цель – ускорить сокращение углеродного следа за счет внедрения наилучшего применимого низкоуглеродного решения, зеленого или синего, для сокращения прямых выбросов, а также перехода на биопродукты для снабжения наших клиентов", – уточнил он.

МинПром

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