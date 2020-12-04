Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429, который предполагает предоставлять на период локдауна одноразовую помощь в 8 тыс. грн.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект проголосовали 299 народных депутатов при необходимых 226 голосах.



Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль с парламентской трибуны, правительство допускает карантинные ограничения с начала 2020 года.



"Выплаты будут осуществляться через "Дию". Они будут диджитализированы", - сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").



Народные депутаты поддержали идею немедленного подписания законопроекта спикером парламента - "за" 301 голос.



Ранее правительство оценивало, что одноразовая помощь в 8 тыс. грн может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.



МинПром



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