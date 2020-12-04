Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса

04.12.20 12:30
печать
размер текста:

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429, который предполагает предоставлять на период локдауна одноразовую помощь в 8 тыс. грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект проголосовали 299 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль с парламентской трибуны, правительство допускает карантинные ограничения с начала 2020 года.

"Выплаты будут осуществляться через "Дию". Они будут диджитализированы", - сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

Народные депутаты поддержали идею немедленного подписания законопроекта спикером парламента - "за" 301 голос.

Ранее правительство оценивало, что одноразовая помощь в 8 тыс. грн может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:02
Депутаты требуют от Шмыгаля раскрыть детали переговоров по созданию ЗСТ с Турцией
13:57
Rolls-Royce Holdings задумался о продаже аэрокосмического подразделения ITP Aero
13:40
НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год
13:13
Депутаты изменили бюджет, чтобы помочь бизнесу во время карантина
12:58
Северный ГОК выделил на озеленение 2 млн грн
12:56
Enel и Eni нацелились на выпуск зеленого водорода
12:42
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:35
Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2
11:19
Китай ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок
11:11
10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги
10:51
Сегодня суд рассмотрит иск Суркисов к ПриватБанку на 1 млрд грн
10:29
ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию
10:27
В ноябре поставки лома на меткомбинаты выросли на 15,4%
09:56
Украинские ТРЦ потеряли 30-40% доходов из-за карантина выходного дня
09:15
U.S.Steel 8 декабря возобновит выплавку чугуна на комбинате в Индиане
08:58
Железная руда дорожает в ожидании снижения поставок
08:37
Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти
08:02
Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX
03.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!