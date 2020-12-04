В ноябре поставки лома на меткомбинаты выросли на 15,4% В ноябре поставки металлолома на украинские меткомбинаты увеличилась на 15,4%, до 264,4 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные отраслевой ассоциации УАВтормет.



В частности в ноябре поставки металлома на предприятия группы Метинвест и Днепровский металлургический комбинат составили 157,7 тыс. тонн. В адрес трубно-колесной компании Интерпайп поступило 51,1 тыс. тонн лома, а крупнейшего меткомбината АрселорМиттал Кривой Рог – 46,5 тыс. тонн. На прочих производителей в ноябре пришлось 9,1 тыс. тонн металлолома.



Потребности украинских металлургических предприятий в металлоломе в ноябре были обеспечены на уровне 117,5%. За 11 месяцев 2020 года – на 104,4%.



По данным ассоциации УАВтормет, запасы металлолома на предприятиях по состоянию на 1 декабря 2020 года составили 180-185 тыс. тонн.



МинПром



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