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Украинские ТРЦ потеряли 30-40% доходов из-за карантина выходного дня

04.12.20 09:56
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Потери украинских торговых и торгово-развлекательных центров (ТЦ/ТРЦ) в связи с введением правительством карантина выходного дня в период проведения Черной пятницы составили от 30 до 40% оборотов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском совете торговых центров (УСТЦ) и торговой сети "Эпицентр К".

"Из-за введения "карантина выходного дня" сеть "Эпицентр" посетило на 750 тыc. покупателей меньше чем в прошлом году, а убытки составили около миллиарда гривен. Такой объем средств компания планировала направить на инвестиции в украинскую экономику", - сообщили агентству в пресс-службе ГК " Эпицентр".

Падение оборотов в украинских ТРЦ за период действия карантина выходного дня составили 30-40%, сообщили агентству в УСТЦ.

"Мы рассчитывали, что потери составят не менее 12 млрд за месяц, но по факту частично потоки выходного дня компенсировались ростом потоков в пятницу, понедельник и вторник. В эти дни поток увеличился на 10-20%, а сам карантин продлился три недели. В итоге по нашим расчетам потери составили 6-7 млрд грн за три недели", - отметили в УСТЦ.

В компании "Эпицентр" подчеркнули, что наибольшим ударом по ритейлу стал запрет торговли в выходные после Черной пятницы, на которую потребители традиционно планируют покупку подарков к Новому году.

В частности, в этом году из-за "карантина выходного дня" продажи в сети в период Черной пятницы снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Остановка торговли в период наибольшего потребительского спроса значительно снизила покупательную способность населения, ударил по отечественным производителям и приведет к уменьшению налоговых отчислений в бюджет", - цитируется в комментарии заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Он добавил, что сеть сотрудничает с 5 тыс. поставщиками, большинство из которых – украинские производители.

"Некоторые из них уже заявили о вынужденном сокращении или даже свертывания производства из-за финансовых проблем, связанных с отсутствием источников сбыта товаров. Кроме того, уменьшение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней нанесет значительный удар по финансовому обеспечению местных общин, особенно в небольших населенных пунктах", - считает он.

МинПром

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