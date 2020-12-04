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Железная руда дорожает в ожидании снижения поставок

04.12.20 08:58 , МеталлСервис
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Как сообщает Reuters, цены на железную руду продолжили рост на фоне устойчивого высокого спроса со стороны металлургов КНР и опасений по поводу дефицита предложения в первом квартале 2021 года.

Утром в пятницу наиболее торгуемые фьючерсы Dalian Commodity Exchange на январскую поставку выросли на 3,2% до 962 юаней ($146,94) за тонну. На бирже в Сингапуре сталелитейный ингредиент подорожал на 1,7% до $134,77 за тонну, поднявшись девятую сессию подряд.

В числе причин - сокращение прогноза Vale SA по объёмам производства железной руды в 2020 году с 310-330 млн. тонн до 300-305 млн. тонн. В 2021 году горнорудная компания рассчитывает произвести 315-335 млн. тонн данного металлургического сырья.

В прогнозе на 2021 год аналитики Fitch ожидают, что цены на железную руду будут ниже, чем на другие металлы, хотя останутся "высокими по сравнению с недавними уровнями". По мнению Fitch, в 2020 году руда с 62%-содержанием железа будет стоить в среднем $100 за тонну, в 2021 - $90 за тонну, в 2022 - $85 за тонну, сообщает агентство.

МинПром

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