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Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса

04.12.20 12:42 , steelguru
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S&P Global сообщило, что Nucor временно приостановила производство железа прямого восстановления в Луизиане из-за последствий пандемии коронавируса.

Представитель Nucor заявила: "Поскольку штат Луизиана особенно сильно пострадал от вспышки Covid-19 и экономической нестабильности по всей стране, мы временно приостановили работу нашего завода по производству железа прямого восстановления Nucor Louisiana. Наши сталелитейные заводы, которые используют DRI в качестве сырья, продолжают работать и используют существующие запасы DRI".

По словам представителяи, компания рассчитывает, что этот простой не повлияет на сталеплавильную деятельность, и увольнений сотрудников не будет.

"За исключением небольшой обслуживающей бригады на месте, мы отправили всех работников домой в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить их здоровье и благополучие", - резюмировалаи в Nucor.

МинПром

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