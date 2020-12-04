Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса S&P Global сообщило, что Nucor временно приостановила производство железа прямого восстановления в Луизиане из-за последствий пандемии коронавируса.



Представитель Nucor заявила: "Поскольку штат Луизиана особенно сильно пострадал от вспышки Covid-19 и экономической нестабильности по всей стране, мы временно приостановили работу нашего завода по производству железа прямого восстановления Nucor Louisiana. Наши сталелитейные заводы, которые используют DRI в качестве сырья, продолжают работать и используют существующие запасы DRI".



По словам представителяи, компания рассчитывает, что этот простой не повлияет на сталеплавильную деятельность, и увольнений сотрудников не будет.



"За исключением небольшой обслуживающей бригады на месте, мы отправили всех работников домой в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить их здоровье и благополучие", - резюмировалаи в Nucor.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



