Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса

S&P Global сообщило, что Nucor временно приостановила производство железа прямого восстановления в Луизиане из-за последствий пандемии коронавируса.
Представитель Nucor заявила: "Поскольку штат Луизиана особенно сильно пострадал от вспышки Covid-19 и экономической нестабильности по всей стране, мы временно приостановили работу нашего завода по производству железа прямого восстановления Nucor Louisiana. Наши сталелитейные заводы, которые используют DRI в качестве сырья, продолжают работать и используют существующие запасы DRI".
По словам представителяи, компания рассчитывает, что этот простой не повлияет на сталеплавильную деятельность, и увольнений сотрудников не будет.
"За исключением небольшой обслуживающей бригады на месте, мы отправили всех работников домой в качестве меры предосторожности, чтобы обеспечить их здоровье и благополучие", - резюмировалаи в Nucor.