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Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
Индийский производитель ферросплавов Nava Bharat Ventures заключил соглашение о конверсии с Tata Steel Mining, 100% дочерней компанией Tata Steel, с которой существовала аналогичная договоренность, о конверсии высокоуглеродистого феррохрома. Срок действия конверсионного соглашения с TSML - с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2025 года. В соглашении подчеркнуто, что все плавильные мощности завода в штате Одиша предназначены для TSML для производства до 70 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год.
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