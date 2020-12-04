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Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры

04.12.20 11:52 , Укринформ
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В следующем году Министерство инфраструктуры продолжит реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в частности на принципах государственно-частного партнерства, а также реформирование и цифровизацию всей отрасли.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры, об этом сказал министр Владислав Криклий 3 декабря во время EBA Infrastructure Day 2020.

Министр отметил, что среди ключевых проектов ведомства на следующий год в железнодорожной отрасли - передача в концессию вокзалов и станций Харьков-Пассажирский, Днипро-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский и Хмельницкий; реформирование системы общественно важных перевозок пассажиров по железной дороге; внедрение системы заказа общественно важных пригородных перевозок пассажиров по железной дороге.

В области водного транспорта министерство в следующем году планирует: передать в концессию железнодорожно-паромный комплекс и контейнерный терминал порта Черноморск, пассажирский комплекс Одесского порта, Бердянский морской порт; подготовить к передаче в концессию порты в Измаиле и Мариуполе.

Отмечается, что Мининфраструктуры в 2021 году будет работать над развитием региональных портов и начнет реконструкцию аэропортов в Виннице, Херсоне и Киеве, продолжит строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепропетровск.

Для цифровизации инфраструктуры на транспорте в следующем году Мининфраструктуры совместно с другими ведомствами планирует перейти на безбумажные технологии оформления грузов при пересечении границы, а также внедрить единый цифровой сервис для оформления и сопровождения грузовых перевозок.

Во исполнение обязательств по инициативе Еврокомиссии "Европейский зеленый курс" министерство будет продолжать популяризировать общественный электрический транспорт в городах и развитие мультимодальных перевозок.

Министр также рассказал о планах ведомства относительно выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Так, в 2021 году Мининфраструктуры планирует подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, заключить Соглашение о либерализации международных транзитных перевозок грузов с ЕС, ускорить адаптацию законодательства в сфере автотранспорта, почтовых и курьерских услуг, принять ключевые евроинтеграционные законопроекты, разблокировать вопрос включения внутренних водных путей в Трансъевропейскую сеть TEN-T, а также завершить пересмотр и обновление приложения «Транспорт» в Соглашении об ассоциации.

МинПром

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