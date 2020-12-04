Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2

04.12.20 11:35 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В распространенном совместном заявлении говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону "содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов "Северный поток-2 " или "Турецкий поток", сообщает Интерфакс-Украина.

Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:30
Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:19
Китай ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок
11:11
10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги
10:51
Сегодня суд рассмотрит иск Суркисов к ПриватБанку на 1 млрд грн
10:29
ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию
10:27
В ноябре поставки лома на меткомбинаты выросли на 15,4%
09:56
Украинские ТРЦ потеряли 30-40% доходов из-за карантина выходного дня
09:15
U.S.Steel 8 декабря возобновит выплавку чугуна на комбинате в Индиане
08:58
Железная руда дорожает в ожидании снижения поставок
08:37
Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти
08:02
Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX
03.12.20
18:58
ЗСТ с Турцией на условиях Анкары невыгодна Украине - Кисилевский
18:03
ДМК реконструировал систему газоочистки вращающейся печи за 84 млн грн
17:52
Криклий надеется, что за год авиаотрасль восстановится на 50%
17:35
Металлурги Индии требуют запретить экспорт руды
17:13
Украина хочет получать больше прибыли от торговли с Китаем
16:52
Vale изменила прогноз по годовой добыче железной руды
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!