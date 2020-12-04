Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

10% акций Укрзализныци предлагают отдать ЕБРР за долги

04.12.20 11:11 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Экс-заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции, советник делегации ЕС в Украине Виктор Довгань предлагает отдать 10% акций АО "Укрзализныця" Европейскому банку реконструкции и развития, таким образом освободив компанию от груза обслуживания финансовых долгов. Об этом В.Довгань рассказал в интервью профильному изданию Mintrans.

"У нас уже нет возможности привлекать кредиты, но мы можем, например, конвертировать обязательства "Укрзализныци" перед ЕБРР в пакет акций компании. Давайте дадим банку 10% акций "Укрзализныци", введем в набсовет двух человек от ЕБРР, чтобы они защищали его интересы, и таким образом освободим "Укрзализныцю" от груза обслуживания финансовых долгов", - сказал В.Довгань.

Он также сообщил, что еще при подготовке кредитных договоров с Европейским инвестиционным банком и ЕБРР по электрификации железнодорожного участка Долинская-Николаев выяснилось, что у "Укрзализныци" уже нет ликвидных активов, которые могли бы выступить обеспечением по кредитам.

"Все более-менее ценное, что было у "Укрзализныци", уже находится в залоге. У компании очень высокая кредиторская задолженность. Это преддефолтное состояние. Европейские партнеры готовы финансировать "Укрзализныцю". Но они не хотят вкладывать деньги в нерабочий механизм", - подчеркнул В.Довгань.

Он также напомнил, что идея продажи части пакета акций "Укрзализныци" обсуждается еще с прошлого года.

В.Довгань отметил, что в Мариуполе на большом инвестиционном форуме Мининфраструктуры, "Укрзализныця" и ЕБРР подписали меморандум о взаимопонимании, в котором речь "по сути, шла о подготовке "Укрзализныци" к IPO".

"В кулуарах форума мы обсуждали возможность конвертирования долгов "Укрзализныци" в пакет акций 25%-1 акция для ЕБРР, то есть передать блокирующий пакет. Но долгов у "Укрзализныци" меньше, чем стоит этот пакет. Поэтому компания также могла рассчитывать на получение "живых" денег. Я не знаю, во сколько оценивается "Укрзализныця", но этот пакет акций - миллиарды евро. Европейцы были готовы на этот механизм", - отметил он.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий планировал разделить "Укрзализныцю" на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO.

Экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов планировал также создать отдельную компанию для тяжелых ремонтов подвижного состава и рассмотреть возможность ее приватизации.

В октябре 2019 года Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Nucor приостановила выпуск DRI в Луизиане из-за коронавируса
12:30
Рада поддержала законопроект Зеленского о поддержке бизнеса
12:11
Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома
11:52
Криклий раскрыл детали масштабных инвестпроектов Мининфраструктуры
11:35
Конгресс США согласовал и внес в оборонный бюджет санкции против Северного потока-2
11:19
Китай ограничивает доступ украинских товаров на свой рынок
10:51
Сегодня суд рассмотрит иск Суркисов к ПриватБанку на 1 млрд грн
10:29
ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию
10:27
В ноябре поставки лома на меткомбинаты выросли на 15,4%
09:56
Украинские ТРЦ потеряли 30-40% доходов из-за карантина выходного дня
09:15
U.S.Steel 8 декабря возобновит выплавку чугуна на комбинате в Индиане
08:58
Железная руда дорожает в ожидании снижения поставок
08:37
Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти
08:02
Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX
03.12.20
18:58
ЗСТ с Турцией на условиях Анкары невыгодна Украине - Кисилевский
18:03
ДМК реконструировал систему газоочистки вращающейся печи за 84 млн грн
17:52
Криклий надеется, что за год авиаотрасль восстановится на 50%
17:35
Металлурги Индии требуют запретить экспорт руды
17:13
Украина хочет получать больше прибыли от торговли с Китаем
16:52
Vale изменила прогноз по годовой добыче железной руды
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!