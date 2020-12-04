ЕС поддерживает идею властей повысить в Украине тарифы на электроэнергию Европейская комиссия заявила, что заниженные тарифы на электроэнергию для населения, которые не покрывают затрат на ее производство и доставку, несут угрозу для стабильного состояния энергосистемы Украины.



Об этом говорится в обнародованном 27 ноября отчете состояния выполнения договора об Ассоциации Украины и ЕС.



"Больше нет уверенности в финансовой устойчивости государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергоатом", берущих на себя наибольшую нагрузку для покрытия убытков по поставке на электроэнергии для населения по цене ниже себестоимости", - говорится в отчете.



Именно эти компании несут наибольшие потери из-за существующего на украинском рынке кросс-субсидирования.



Ранее идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночной обоснованному уровню поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.



Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.час на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.час на остальной объем месячного потребления, в более чем в 4 раза меньше чем средний тариф в Европе.



По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.



Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.



По словам экспертов, от решения правительства по тарифам будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.



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