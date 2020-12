U.S.Steel 8 декабря возобновит выплавку чугуна на комбинате в Индиане

Американская металлургическая компания U.S. Steel сообщила, что 8 декабря возобновит выплавку чугуна в доменной печи № 4 комбината Gary Works в штате Индиана.



Данная печь была остановлена для проведения капитального ремонта в апреле текущего года, но не вернулась в строй после ремонта из-за эпидемии коронавируса и снижения спроса на стальную продукцию в США.



В настоящее время дела со спросом обстоят более чем благополучно. С августа по начало декабря цены на горячекатаный прокат на американском рынке повысились от менее 500 долл. до более 900 долл. за т EXW. СМИ еще в середине ноября сообщали о готовности U.S. Steel к возвращению ДП № 4 на Gary Works.



Производственная мощность данной печи составляет 1,36 млн т чугуна в год. Во время эпидемии коронавируса в США были остановлены мощности по производству около 17 млн т стали в год и 8 доменных печей.



Сейчас бездействуют только две печи — по одной на комбинатах Granite City Works компании U.S. Steel и Cleveland, который относился к группе ArcelorMittal USA, а сейчас переходит в собственность Cleveland-Cliffs.



МинПром

