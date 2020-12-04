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U.S.Steel 8 декабря возобновит выплавку чугуна на комбинате в Индиане

04.12.20 09:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания U.S. Steel сообщила, что 8 декабря возобновит выплавку чугуна в доменной печи № 4 комбината Gary Works в штате Индиана.

Данная печь была остановлена для проведения капитального ремонта в апреле текущего года, но не вернулась в строй после ремонта из-за эпидемии коронавируса и снижения спроса на стальную продукцию в США.

В настоящее время дела со спросом обстоят более чем благополучно. С августа по начало декабря цены на горячекатаный прокат на американском рынке повысились от менее 500 долл. до более 900 долл. за т EXW. СМИ еще в середине ноября сообщали о готовности U.S. Steel к возвращению ДП № 4 на Gary Works.

Производственная мощность данной печи составляет 1,36 млн т чугуна в год. Во время эпидемии коронавируса в США были остановлены мощности по производству около 17 млн т стали в год и 8 доменных печей.

Сейчас бездействуют только две печи — по одной на комбинатах Granite City Works компании U.S. Steel и Cleveland, который относился к группе ArcelorMittal USA, а сейчас переходит в собственность Cleveland-Cliffs.

МинПром

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