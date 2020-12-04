Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти

Страны ОПЕК+ после мучительных переговоров все-таки пришли к соглашению о размере квот на январь следующего года, пишет газета "Коммерсант".
Страны ОПЕК+, которые последнюю неделю провели в спорах об уровне новых квот на добычу в 2021 году, на встрече 3 декабря достигли кратковременного соглашения. Напомним, согласно одобренной в апреле сделке, ОПЕК, Россия и еще ряд крупных производителей нефти сокращают добычу, чтобы сбалансировать рынок, пострадавший от коронавируса.
С 1 января общая квота должна была увеличиться на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а совокупный объем сокращения — снизиться до 5,7 млн б/с. Однако из-за второй волны коронавируса Саудовская Аравия предложила сохранить действующие квоты и на первый квартал 2021 года.
В итоге ОПЕК+ решила повысить добычу, но только в январе и лишь на 0,5 млн б/с вместо согласованных ранее 2 млн б/с.
Неопределенность увеличивает то, что страны также договорились ежемесячно обсуждать повышение квот, но наращивать их единовременно не более чем на 0,5 млн б/с.
Таким образом, это компромиссный вариант, который тем не менее позволит выйти на общую квоту сокращения в 5,7 млн б/с не ранее апреля.