Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти Страны ОПЕК+ после мучительных переговоров все-таки пришли к соглашению о размере квот на январь следующего года, пишет газета "Коммерсант".



Страны ОПЕК+, которые последнюю неделю провели в спорах об уровне новых квот на добычу в 2021 году, на встрече 3 декабря достигли кратковременного соглашения. Напомним, согласно одобренной в апреле сделке, ОПЕК, Россия и еще ряд крупных производителей нефти сокращают добычу, чтобы сбалансировать рынок, пострадавший от коронавируса.



С 1 января общая квота должна была увеличиться на 2 млн баррелей в сутки (б/с), а совокупный объем сокращения — снизиться до 5,7 млн б/с. Однако из-за второй волны коронавируса Саудовская Аравия предложила сохранить действующие квоты и на первый квартал 2021 года.



В итоге ОПЕК+ решила повысить добычу, но только в январе и лишь на 0,5 млн б/с вместо согласованных ранее 2 млн б/с.



Неопределенность увеличивает то, что страны также договорились ежемесячно обсуждать повышение квот, но наращивать их единовременно не более чем на 0,5 млн б/с.



Таким образом, это компромиссный вариант, который тем не менее позволит выйти на общую квоту сокращения в 5,7 млн б/с не ранее апреля.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



