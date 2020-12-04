Ryanair сделала допзаказ на 75 самолетов Boeing 737 MAX Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, разместила заказ на дополнительные 75 самолетов Boeing 737 MAX, увеличив таким образом свой заказ до 210 лайнеров. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор.



Сообщается, что Ryanair вновь сделала выбор в пользу версии MAX 737-8200, обладающей большей вместимостью, энергоэффективностью и экологичностью.



"Теперь, когда Boeing получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на возврат в эксплуатацию самолетов MAX, Ryanair рассчитывает получить первые самолеты этой новой, энергоэффективной и дружественной с точки зрения окружающей среды модели с начала 2021 года", - заявили в Ryanair.



В целом Ryanair получит заказанные самолеты в течение четырех лет - до декабря 2024 года.



Авиаперевозчик сообщил также, что договорился с Boeing по вопросу о компенсации прямых расходов, понесенных Ryanair за последние 18 месяцев в результате отсрочки поставок самолетов.



Как сообщалось, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.



FAA 18 ноября 2020 года разрешило Boeing вернуть самолеты MAX 737 в эксплуатацию.



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