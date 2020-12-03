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ЗСТ с Турцией на условиях Анкары невыгодна Украине - Кисилевский

03.12.20 18:58
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Зона свободной торговли с Турцией на предлагаемых Анкарой условиях не обеспечит позитивный эффект для Украины. Такое мнение высказал заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что Турция фактически требует от Украины исключить из режима свободной торговли продукцию с/х переработки, сохранить ограничение на доступ для промтоваров на турецкий рынок. Кроме того Анкара добивается сохранения экспортных субсидий, сокращения Украиной ввозных пошлины на с/х и промтовары из Турции, а также отмены со стороны Киева экспортных пошлин на сырье.

"ЗСТ на таких условиях не обеспечит позитивный эффект для Украины: как минимум это значит консервацию текущей структуры экспорта с постепенным увеличением доли сырья, как максимум – дальнейшая деиндустриализация экономики. В то же время для Турции подписание Соглашения на таких условиях обеспечит доступ к украинскому сырью и рынок сбыта готовой продукции", - подчеркнул Д.Кисилевский.

Нардеп напомнил, что за последние 8 лет положительное сальдо в украинско-турецкой торговле сократилось в 6,6 раза, до 264 млн долл. в 2019 году. Более того, уже по итогам 9 месяцев 2020 года впервые в истории двусторонних экономических отношений зафиксировано отрицательное сальдо торговли между Украиной и Турцией в размере 16,8 млн долл.

"Причина такого положения дел следующая: в структуре нашего экспорта преобладают товары первичной обработки, тогда как турецкие компании поставляют в Украину, в основном, продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости. Это наглядный пример целенаправленной государственной промышленной политики Турции и политики стимулирования экспорта. В Украине же до сих пор так и не заработал ни один реальный инструмент стимулирования высокотехнологического экспорта", - пояснил Д.Кисилевский.

Замглавы комитета ВР также обратил внимание на то, что у Турции чуть ли не самая высокая тарифная защита в мире, которая в разы превышает украинскую. Более того, Анкара имеет право в одностороннем порядке фактически безразмерно повышать ввозные пошлины более чем на половину наших товаров. При этом по большинству товарных позиций Турция применяет заградительные ввозные пошлины на уровне 50-225%, в том числе даже в рамках таможенного союза с ЕС.

Д.Кисилевский считает необходимым безотлагательно выяснить реальные намерения украинских переговорщиков. "Украинские граждане и украинский бизнес должны знать, что потеряет и что получит Украина и каждая из отраслей экономики. С этой целью я и еще 25 коллег по парламенту подготовили депутатский запрос к премьер-министру Денису Шмыгалю целью получить текущую редакцию проекта Соглашения, тарифные предложения и т.д.", - уверен он.

Также, по мнению Д.Кисилевского, украинской стороне нужно четко очертить "красные" линии на переговорах: что мы хотим получить, а что нельзя сдавать.

МинПром


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