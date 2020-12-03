Реорганизация УЗ - первый и самый важный этап ее реформирования Разделение "Укрзализныци" позволит компании эффективнее работать с фирмами-заказчиками и более результативно привлекать средства на цели развития. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что Европейский Союз обнародовал ежегодный отчет о реализации ассоциации в Украине. "Пристальное внимание наших европейских партнеров приковано к "Укрзализныце". В ЕС считают, что украинский железнодорожный монополист находится в критическом финансовом положении. По итогам 2020 года в компании ожидают 12-14 млрд грн убытков. В прошлом году УЗ пыталась улучшить свои финансовые показатели, но, к сожалению, делала это за счет украинского бизнеса. Благодаря повышению тарифов на грузоперевозки на 14,2% «УЗ» удалось увеличить доход от перевалки грузов на 24,3%, до 84 млрд грн. Но капитальные инвестиции в обновление инфраструктуры остались на уровне 2018 года", - сказал нардеп.



Д.Шпенов обратил внимание на то, что из-за общей неэффективности монополист недостаточно вкладывает в обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры. Сегодня уровень износа подвижного состава составляет более 90%, более 25% ж/д путей нуждаются в капремонте или реконструкции.



"ЕС поддерживает инициативу: до 2022 г. разделить компанию на четыре самостоятельных подразделения: грузовое, пассажирское, производственное и инфраструктурное. В этом случае АО "Укрзализныця" превратится в вертикально-интегрированную компанию с дивизиональной структурой. Это позволит эффективнее работать с фирмами-заказчиками и более результативно привлекать средства на цели развития", - уверен политик.



Он также подчеркнул, что сегодня инвестиционные возможности монополиста блокируются практикой перекрестного субсидирования убытков от пассажирских перевозок. "Это лишает прибыльные направления возможности вкладывать инвестиции в модернизацию, капстроительство и обновление подвижного состава. "Укрзализныця" планирует с 2021 года перевозить 1 млн т грузов круглосуточно. Это весьма амбициозная цель, но важно не столько количество, как качество, то есть эффективность работы компании. Добиться необходимых результатов без указанных реформ будет невозможно", - считает Д.Шпенов.



МинПром



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