Криклий надеется, что за год авиаотрасль восстановится на 50% Состояние авиационной отрасли в Украине может восстановиться на 50% по сравнению с показателями работы сферы за 2019 год.



Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал во время инфраструктурного дня в Европейской бизнес-ассоциации, отвечая на вопрос о перспективах возобновления полномасштабной работы авиаотрасли, сообщает Укринформ.



"Я думаю, что к концу следующего года мы сможем восстановиться, если не будет очередных волн турбулентности, то где-то на 50% от 2019 года. Сейчас у нас менее 30% восстановления, где 27-28% восстановления до 2019 года", - сказал В.Криклий.



Как сообщалось, 5 июня этого года в Украине возобновили внутреннее авиасообщение и 15 июня - международное, которые были временно приостановлены в рамках карантинных мероприятий из-за пандемии COVID-19.



Пассажиропоток аэропортов Украины в 2019 году составил 24,336 млн человек, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. Украинскими авиакомпаниями в 2019 году выполнено 102,6 тысячи коммерческих рейсов (рост по сравнению с 2018 годом - на 2,4%).



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