Металлурги Индии требуют запретить экспорт руды Как сообщает Business Today, стальные компании Индии потребовали запрета на экспорт железной руды, так как дефицит привел к резкому скачку цен на сырье, а также на сталь. По словам одного из руководителей крупной сталелитейной компании, около 35-40% добываемой в стране железной руды экспортируется, в основном в Китай, поскольку индийские производители стали изо всех сил пытаются удовлетворить свои потребности в сырье.



Производство железной руды в Индии в период с апреля по сентябрь, составившее 47 млн тонн , продемонстрировало резкое снижение роста на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло главным образом из-за смены владельцев железных рудников с истекшим сроком годности, многочисленных проблем с эвакуацией и задержек с разминированием. Экспорт за тот же период резко вырос на 63%, до 22 млн тонн.



Поставки железной руды, особенно в Восточной Индии, были затронуты, так как переданные рудники не достигли своего полного уровня производства. Даже из 19 железорудных рудников Odisha, выставленных на аукцион в этом году, работают только пять рудников, четыре из которых принадлежат компании JSW Steel, тогда как другие шахты еще не начали добычу железной руды. Есть определенные договоры аренды для добычи полезных ископаемых, которые необходимо вынести на аукционы. Ранее JSW обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность наличия государственной компании для добычи руды на этих 14 неработающих рудниках, а также на рудниках, срок аренды которых истек.



Министр профсоюзов Дхармендра Прадхан недавно заявил, что правительство рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт железной руды из-за внутреннего дефицита. Внутренние цены на железную руду по сортам выросли вдвое с 4 000 рупий за тонну в среднем до 8 000 рупий за тонну, что вызвало резкий скачок стоимости производства стали.



Однако производители железной руды охарактеризовали этот дефицит как «искусственный». В письме в министерство черной металлургии Федерация горнодобывающей промышленности Индии (FIMI) сообщила, что из общего объема экспорта 29 млн тонн в период с апреля по сентябрь текущего финансового года около 19 млн тонн руды имели более низкое содержание, которое отечественные сталелитейные компании не используют.



В 2019-2020 годах экспорт железной руды Индии вырос до 37,69 млн тонн с 16,15 млн тонн в 2018-19 годах, что означает рост почти на 133%. Из-за высокого спроса со стороны Китая Индия экспортировала около 30,86 млн тонн железной руды, что составляет около 82% от общего объема экспорта только в Китай. Индия в основном экспортирует железную руду более низкого качества с содержанием Fe до 58% процентов и не имеет экспортных пошлин в такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея.



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