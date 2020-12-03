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Украина хочет получать больше прибыли от торговли с Китаем

03.12.20 17:13 , SilkBridge
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Украина готова возобновить переговоры о подписании договора о зоне свободной торговли с Китаем, сообщил замминистра экономразвития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью "Европейской правде".

По его мнению, в переговорах с КНР Украина сможет договориться о более выгодных условиях поставок нашей продукции на китайский рынок.

"Сейчас доступ нашей продукции на рынок Китая облагается бОльшими пошлинами, чем китайская продукция к нам. Поэтому нам выгодно вести переговоры и с КНР", — сказал Т.Качка.

Отметим, что структура двусторонней торговли между Украиной и Китаем достаточно неоднородна. В украинских поставках преобладает сырьевая продукция металлургического и аграрного производства, в то время как Китай экспортирует в Украину высокотехнологическую готовую продукцию.

Кроме того, сальдо торгового баланса между Украиной и Китаем многие годы остается негативным для нашей страны. То есть импорт из Китая существенно превышает экспорт украинской продукции в КНР. Так, по данным Госстата, за январь-сентябрь 2020 года Украина отправила в Китай товаров на 4,81 млрд долл, а Китай в Украину – на 5,79 млрд долл.

Ранее в ходе одного из публичных мероприятий Тарас Голуб, советник вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, отмечал, что важным условием в продвижении переговоров по ЗСТ в Китаем должно стать выравнивание сальдо двусторонней торговли.

"Я как советник уже рекомендовал это, и, я думаю, этот вопрос будет воспринят Министерством экономики, о том, что в соглашении должен быть учтен один важный момент… неизменным условием подписания должно быть уравнивание торгового сальдо. Пока это выглядит фантастически, но ,тем не менее, для этого есть все основания. Китай интересен для Украины, особенно в контексте политических событий в Беларуси. Есть большой поток китайских компаний, которые рассматривают Украину как альтернативу Беларуси в некоторых вопросах. Это обосновано и с точки зрения величины населения (Украины – ред.) и удобства площадок", — сказал Т.Голуб.

Напомним, введение антидемпинговых пошлин на некоторые виды низкокачественной китайской металлопродукции помогло снизить ее долю на украинском рынке.

МинПром

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