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Vale изменила прогноз по годовой добыче железной руды

03.12.20 16:52 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, горнодобывающая компания Vale в среду, 2 декабря обнародовала целевые показатели производства железной руды, которые ниже предыдущих прогнозов, подчеркнув при этом свои усилия по выплате компенсаций в связи с катастрофой плотины и снижению выбросов углерода в ближайшие годы.

Новый прогноз Vale в 300-305 млн тонн железной руды в этом году, раскрытый в рамках презентации в день инвестора, не соответствует предыдущему целевому показателю на 2020 год, составляющему не менее 310 млн тонн.

Некоторые аналитики заявили, что они также разочарованы прогнозом производства на 2021 год в диапазоне  315-335 млн тонн, который, по словам руководителя направления черных металлов Vale Марчелло Спинелли, принял во внимание ожидаемые дождливые условия, ремонтные работы и другие операционные риски.

"Мы считаем, что прогноз на 2021 год в размере 315–335 млн тонн вызывает особое разочарование, особенно с учетом того, что руководство недавно заявило, что отправной точкой на 2021 год является 318 млн тонн", - отмечают аналитики инвестиционного банка Bradesco BBI в исследовательской заметке.

Цены на железную руду, которые за ночь уже подскочили до многолетних максимумов, продолжили расти после того, как были опубликованы данные о производстве.

"У нас отличная цена, поэтому нам нужно делать объемы", - сказал М.Спинелли.

МинПром

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