Украина собралась помогать NASA с освоением Луны

Украина может помочь американскому космическому агентству NASA с освоением Луны в рамках программы "Артемида". Однако пока это решение под вопросом так, как в Украине еще не утверждена Космическая программа на 2021-2025 годы.



Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".



"Исходя из этого, вопрос сотрудничества с NASA, в том числе и в рамках программы "Артемида", является преждевременным", - сообщили в Государственном космическом агентстве.



Однако в проекты ГКА вошли в глобальный сценарий исследования поверхности Луны в рамках программы "Артемида" и инициатив Moon Village Association.



Пока Украина работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы, разработке спутника для снимков с поверхности Луны, а также созданием солнечно-термоэлектрического генератора.



Напомним, 13 ноября Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Программа регулирует международное сотрудничество в исследовании и освоении Луны, Марса, комет и астероидов.



Кроме того, в Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса.



МинПром

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