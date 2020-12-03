В этом году ремонт 1 километра автодорог обходится вдвое дороже Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.



Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, передает Интерфакс-Украина.



Согласно обнародованной информации, средняя стоимость 1 км нового строительства в 2020 году составила 90,22 млн грн (-14,3%), реконструкции – 36,06 млн грн (-44,7%), капитального ремонта – 25,18 млн грн (+4%).



При этом в CoST Ukraine добавили, что стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменилась.



Так, стоимость битума 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) упала на 12% и составила 13,9 тыс. грн; эмульсии битумной – упала на 8% и составила 14,7 тыс. грн; эмульсии битумной модифицированной – упала на 2% и составила 17 тыс. грн; щебеночно-песчаной смеси С5 – повысилась на 6% и составила 584 грн; щебеночно-песчаной смеси С7 – повысилась на 1% и составила 604 грн; асфальтобетонной смеси – упала на 1% и составила 2,6 тыс. грн; щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.



"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта – это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", - сказал С.Абрамов.



Кабинет министров на заседании в среду, 4 ноября, утвердил порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с общим объемом финансирования 1,98 млрд грн.



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