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Канадская Valbruna ASW Inc. построит полностью автоматизированную линию разливки металла

03.12.20 15:31 , Металлургпром
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Канадская компания Valbruna ASW Inc. ведущий региональный производитель специальной стали, построит полностью автоматизированную линию разливки металла на своем предприятии в Велланде.

Поставщиком оборудования электродуговой печи (ЭДП) выступит компания Tenova, которая также предоставит сопутствующее вспомогательное оборудование, систему погрузочно-разгрузочных работ, включая батареи бункеров, бункеры и конвейерные ленты, для загрузки ковша, а также всю систему автоматизации.

Полное управление этим заводом будет полностью автоматизировано и интегрировано в новую систему управления технологическим процессом.

Таким образом, новая ЭДП будет гарантировать увеличение почасовой производительности плавильного цеха, а также эффективность и надежность производства высококачественной стали и нержавеющей стали.

Новая система автоматизации дает ряд преимуществ, которые значительно повышают уровень эффективности установки. В частности, это гарантирует правильное и эффективное выполнение рабочего цикла в отношении производства различных марок стали. Она также оптимизирует рабочие параметры и хранение производственных данных. Кроме того, значительно повышается безопасность операторов на заводе, а система соответствует самым строгим стандартам безопасности.

Новая электродуговая печь будет оснащена современной системой электронного регулирования Tenova TDRH 4.0 (цифровое электронное регулирование Tenova). TDRH 4.0 может значительно снизить потребление электроэнергии и обеспечить отличную стабильность дуги. Эта обновленная версия имеет дополнительные функции, в основном предназначенные для самодиагностики, выявления и устранения неисправностей, а также автоматической калибровки (самообучения) и настройки параметров регулирования.

"Завод станет технологическим эталоном в Северной Америке по производству нержавеющей стали", - заявил Марко Лонгобардо, менеджер по цифровым продуктам в Tenova.

МинПром

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