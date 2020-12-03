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Boeing 737 MAX совершил свой первый полет после 20-месячного запрета

03.12.20 15:11 , ЦТС
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Boeing 737 MAX в среду совершил свой первый полет после 20-месячного запрета из-за проблем с безопасностью лайнера. В перелете участвовали более полусотни представителей американской прессы.

Как пишет Forbes со ссылкой на Reuters, таким образом авиаперевозчик пытался продемонстрировать пассажирам, что модернизированный самолет безопасен.

Рейс на лайнере 737 MAX осуществила авиакомпании American Airlines. Самолет за 45 минут преодолел расстояние от Далласа в штате Техас до Талсы в Оклахоме.

На его борту находилось 90 пассажиров и членов экипажа, включая журналистов. Все пассажиры и экипаж были в защитных масках.

Рейс с участием прессы стал первым после запрета эксплуатации этой модели воздушного судна, когда на лайнере летели пассажиры, не имеющие прямого отношения к авиастроению и авиаперевозкам и надзору за отраслью.

"История авиации строится вокруг цепочки безопасности. Когда цепочка безопасности обрывается, это зависит от тех из нас, кто работает в этой отрасли, чтобы починить ее и вернуть обратно", - приводит Reuters слова капитана лайнера Пита Гэмбла, сказанные перед самым взлетом. Корреспондент агентства охарактеризовал настроение участников перелета как подавленное. Однако, отмечает он, после посадки на борту раздались аплодисменты.

Как сообщает агентство со ссылкой на собеседников в авиастроительной отрасли, Ryanair уже готов заказать у Boeing 75 дополнительных 737 MAX. В ноябре американский регулятор авиации разрешил возобновить полеты на Boeing 737 MAX после изменений, которые компания внесла в конструкцию лайнера и подготовку пилотов. Возвращение к эксплуатации лайнеров критически важно для репутации и финансового положения Boeing, которые сильно пострадали от прекращения поставок и коронавирусного кризиса, ударившего по авиаотрасли.

Самолеты серии Boeing 737 MAX начали эксплуатироваться в октябре 2017 года. Уже в 2018 году с лайнером этой модели произошла первая авиакатастрофа - самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета. Погибли 189 человек. Пять месяцев спустя в Эфиопии разбился еще один 737 MAX, погибли 157 человек. После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены по всему миру.

17 ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменило решение о запрете полетов лайнеров Boeing 737 MAX. Регулятор опубликовал директиву, в которой описаны необходимые для возобновления полетов изменения конструкции самолета, а также подготовил требования к процессу подготовки пилотов. FAA должно будет отдельно одобрить новые программы обучения летчиков в случае с каждой конкретной американской авиакомпанией.

МинПром

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