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Только реформа может вывести Укрзализныцю из кризиса

03.12.20 14:16
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Ключевая задача власти и нового руководства "Укрзализныци" – начать полномасштабную реформу железной дороги. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Это объективно необходимо, ведь износ основных фондов достиг критического уровня, и необходимо с оточки зрения выполнения международных обязательств. Нельзя забывать, что Соглашение об Ассоциации – это не просто абстрактный документ, от его выполнения зависит финансовая и политическая помощь со стороны ЕС, что критически важно для государства Украина", - сказал он.

С.Магера выразил уверенность, что сейчас для этого все необходимые ресурсы (есть команда в самой "Укрзализныце", настроенная на реформы; есть четкое желание европейских партнеров: есть само видение реформ и стратегии реформирования), не хватает только политической воли.

"Президент, Правительство и Верховная рада должны четко понимать, что больше нет возможностей переносить старт реформ, это нужно делать уже в 2021 году, как и предлагает новый глава "Укрзализныци"", - подчеркнул С.Магера.

Он также напомнил, что Европейский Союз опубликовал ежегодный отчет о реализации Соглашения об ассоциации с Украиной. Отдельное место в котором посвящено государственному монополисту "Укрзализныце". ЕС считает, что компания находится в критическом финансовом состоянии. По итогам 2020 года монополист ожидает получить чистый убыток в размере 12-14 млрд грн. За первое полугодие текущего года убытки УЗ составили 8,8 млрд. грн. чистого убытка, в то время как за аналогичный период 2019 года чистая прибыль компании превысила 1 млрд грн. В Отчете отмечается слабый прогресс Украины в синхронизации законодательства и инфраструктурных стандартов. В частности, до сих пор не принят закон об открытии рынков, о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, об опасных грузах и мультимодальных перевозках.

МинПром

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