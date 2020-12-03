Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Allegheny Technologies откажется от продуктов из нержавеющей стали

03.12.20 14:49 , steelguru
печать
размер текста:

Allegheny Technologies Incorporated объявила, что к середине 2021 года прекращает производство стандартных изделий из нержавеющей стали, оптимизирует производственные площади и инвестирует в расширенные возможности для ускорения реализации своей стратегии высокой стоимости, прежде всего в аэрокосмической и оборонной отраслях.

По мере ускорения трансформации ATI планирует прекратить производственную деятельность на пяти предприятиях к концу 2021 года. Президент и главный исполнительный директор ATI Роберт С. Уэтерби сказал: "Мы предпринимаем решительные действия, чтобы стать более прибыльной компанией за счет дальнейшего заострения внимания на самых ценных возможностей для нашего бизнеса. Отказавшись от линейки продуктов с низкой рентабельностью и оптимизируя свое присутствие, мы перераспределяем ресурсы в портфель, ориентированный на аэрокосмическую и оборонную промышленность, увеличивая маржу и увеличивая прибыль, чтобы создать значительную ценность для наших акционеров".

В 2019 году выручка от продажи листового проката из нержавеющей стали составила 445 млн долл. США с маржой менее 1%. В результате этих действий ATI рассчитывает достичь рентабельности EBITDA в размере 15% или более в сегменте передовых сплавов и решений с восстановлением конечного рынка коммерческой авиакосмической промышленности. Ожидается, что единовременные расходы, связанные с реализацией этих мероприятий, составят 25-30 млн долл. США, и они будут отнесены на расходы в 4-м квартале 2020 года.

Компания продолжила преобразование бизнеса в сфере передовых сплавов и решений, ориентированного на поддержку стратегии больших объемов, в бизнес, в котором особое внимание уделяется его расширенным возможностям и специализированным продуктам, чтобы лучше поддерживать стратегию высокой стоимости.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:11
Boeing 737 MAX совершил свой первый полет после 20-месячного запрета
14:34
Должников по ЖКХ приравняют к должникам по алиментам и запретят водить машину
14:16
Только реформа может вывести Укрзализныцю из кризиса
14:12
Метинвест направил 10 млн грн на ремонт агрегата огневой резки на Азовстали
13:54
Ferrexpo намерена удвоить производство окатышей
13:42
Отсутствие реформы УЗ грозит неприятностями для всей экономики
13:32
Укроборонпром ликвидируют в 2021 году
13:15
Рада приняла закон о водном транспорте
12:50
Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики
12:31
Ulbrich Stainless Steels & Special Metals Inc запускает передовой стан высокой прокатки в США
12:11
Порты Украины за 11 месяцев перевалили 145,7 млн т грузов
11:50
Филиппины не хотят стать "свалкой" для устаревших технологий Китая по выпуску стали
11:34
Мировая торговля столкнулась с нехваткой контейнеров
11:28
Нефть дорожает на фоне решения ОПЕК+ возобновить переговоры
11:11
Украина хочет в декабре взять в долг еще 1 млрд долл. – Шмыгаль
10:52
Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн
10:32
Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%
10:30
Компания Paul Wurth построит для POSCO новый коксовый завод
10:10
Акции Новолипецкого меткомбината продадут ради повышения их ликвидности
09:35
Китай вернул статус нетто-экспортера стали
02.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!