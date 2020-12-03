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Должников по ЖКХ приравняют к должникам по алиментам и запретят водить машину

03.12.20 14:34 , Судебно-юридическая газета
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Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от "Слуги народа" Галина Третьякова зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым рекомендует парламенту принять законопроект об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг № 3613. Соответствующее постановление размещено на сайте Верховной Рады.

Наиболее интересные предложения вносятся в Закон "Об исполнительном производстве".  Так, предлагается приравнять должников за жилищно-коммунальными услугами к должникам по алиментам. В частности, изменениями предусмотрено, что при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг государственный исполнитель выносит постановление:

1) об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины - в погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в полном объеме;

2) об установлении временного ограничения должника в праве управления транспортными средствами - до погашения задолженности по жилищно-коммунальных услуг в полном объеме;

3) об установлении временного ограничения должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощена оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, - до погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в полном объеме ;

4) об установлении временного ограничения должника в праве охоты - до погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в полном объеме.

Также предусмотрены штрафы для злостных неплательщиков. В частности, при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за один год, исполнитель выносит постановление о наложении на должника штрафа в размере 20% суммы задолженности, а если речь идет о 3 года - то предусмотрен штраф в размере 50% суммы задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

МинПром

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