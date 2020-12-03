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Отсутствие реформы УЗ грозит неприятностями для всей экономики

03.12.20 13:42
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Если в ближайшие 5-7 лет не провести кардинальную реформу "Укрзализныци" и системы ж/д перевозок, нас ждут неприятные ситуации. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Уровень износа всех 21,7 тыс км путей "Укрзализныци" в целом достиг 50%, полной реконструкции требуют 27% всех магистралей. Тревожная ситуация с состоянием ж/д инфраструктуры. Около 5,7 тыс прогонов мостов уже отслужили более 50 лет, 1,07 тыс – почти 100 лет. Уровень износа тяговых подстанций для электрифицированных путей достиг уровня 67%, износ контактной сети - 55%. Даже парк специальной техники для ремонта железнодорожных путей изношен на 78%", - сказал он.

При этом М.Магомедов отметил, что даже в таком плачевном техническом состоянии "Укрзализныця" продолжает оставаться ключевым национальным перевозчиком с долей грузооборота 52%. По его мнению, чтобы исправить ситуацию, УЗ необходимо разделить на несколько отдельных компаний по направлениям деятельности: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, ремонт подвижного состава и дорожная инфраструктура. Это даст возможность прекратить субсидирование убыточных направлений и получить необходимые инвестиции для развития, уверен нардеп.

Он также обратил внимание на то, что в отчете о реализации ассоциации с Украиной, чиновники ЕС отметили критическое финансовое положение "Укрзализныци". По итогам 2020 года монополист ожидает получить чистый убыток в размере 12-14 млрд грн. Сегодня УЗ это шесть железных дорог, 1340 станций, 129 пассажирских вокзалов, 57 локомотивных и 48 вагонных депо, персонал более 390 тыс человек.

"Учитывая масштабность деятельности компании, исправить ситуацию точечными кадровыми решениями и нормативными актами вряд ли удастся. Нужны более системные и последовательные решения. Например, уже давно следовало принять ряд ключевых законопроектов: об открытии рынков, о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, об опасных грузах и мультимодальных перевозках. Действующее нормативно-правовое обеспечение работы железнодорожников, равно как и инфраструктура УЗ, сильно устарели", - констатирует М.Магомедов.

МинПром

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