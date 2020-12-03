Метинвест направил 10 млн грн на ремонт агрегата огневой резки на Азовстали В отделении термообработки и огневой резки металла толстолистового цеха меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест после комплексного ремонта ввели в эксплуатацию агрегат огневой резки металла (АОР) №3. Во время модернизации оборудования заменили изношенные части и расширили возможности АОР. Стоимость ремонтных работ – 10 млн грн.



Ремонтировать агрегат огневой резки металла №3 толстолистового цеха меткомбината "Азовсталь" в пределах производственной площадки не представлялось возможным. Поэтому оборудование было демонтировано и передано подрядчику.



Во время комплексного ремонта полностью выправили деформированную раму агрегата. За счет замены электроники и автоматики в разы расширили функциональность АОР. В результате увеличена скорость порезки металла, повышена безопасность труда. Теперь не нужно вручную выставлять резаки на нужную ширину, необходимые размеры вводятся с пульта управления.



Модернизированный АОР №3 вернулся в цех в конце августа. К ноябрю его полностью собрали и установили на новые рельсовые пути, замененные в процессе ремонта. В связи с расширением возможностей оборудования после модернизации, персонал цеха проходит дополнительное обучение работе с агрегатом огневой резки металла.



Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили отметил, что "Азовсталь" – единственное предприятие в Украине, которое производит толстолистовой прокат свыше 60 мм и его качество в приоритете: "Для того чтобы наша металлопродукция соответствовала жестким требованиям со стороны заказчиков мы модернизируем оборудование на всех ключевых этапах производства. Четкая работа агрегата резки металлопроката позволяет снизить вероятность ошибочных геометрических размеров, а значит уменьшает риск получения отсортированной продукции".



Напомним, в конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" ведется монтаж корпуса миксера МС-2500, а также нового 200-тонного крана №19. Инвестиции в обновление оборудования составили 13,5 млн долл. США.



В миксерном отделении конвертерного цеха меткомбината «Азовсталь» уже демонтировали старый миксер №2. Сейчас ведется подготовка фундамента к установке нового агрегата. Одновременно на площадке выполняются работы по сборке корпуса нового миксера МС-2500. Завершение проекта запланировано на весну следующего года.



МинПром



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